EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Index-Performance im Fokus
|
28.01.2026 15:58:47
Pluszeichen in Wien: ATX liegt nachmittags im Plus
Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 5 631,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 160,622 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 642,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 586,90 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 682,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 795,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,22 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 642,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern erreicht.
Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,33 Prozent auf 26,75 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), OMV (+ 1,29 Prozent auf 50,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 41,84 EUR) und CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 25,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-1,89 Prozent auf 88,30 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 198,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR), EVN (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR) und voestalpine (-1,10 Prozent auf 39,74 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 709 Aktien gehandelt. Mit 41,981 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,18 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
17:59
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
28.01.26
|Verluste in Wien: ATX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)