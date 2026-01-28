Pluszeichen in Wien: ATX liegt nachmittags im Plus

Der ATX befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 5 631,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 160,622 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 619,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 619,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 642,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 586,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,05 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 682,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 795,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,22 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 642,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,33 Prozent auf 26,75 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR), OMV (+ 1,29 Prozent auf 50,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,16 Prozent auf 41,84 EUR) und CA Immobilien (+ 1,05 Prozent auf 25,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-1,89 Prozent auf 88,30 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 198,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR), EVN (-1,39 Prozent auf 28,45 EUR) und voestalpine (-1,10 Prozent auf 39,74 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175 709 Aktien gehandelt. Mit 41,981 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,18 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

