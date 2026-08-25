Pluszeichen in Wien: ATX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Zum Handelsende ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,83 Prozent aufwärts auf 6 672,27 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,568 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 6 619,40 Punkten, nach 6 617,52 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 694,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 614,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 6 455,88 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 25.05.2026, mit 6 148,24 Punkten bewertet. Der ATX stand vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 4 759,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24,67 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 4,81 Prozent auf 135,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 29,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,53 Prozent auf 62,75 EUR), STRABAG SE (+ 1,29 Prozent auf 86,70 EUR) und PORR (+ 1,16 Prozent auf 39,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-4,38 Prozent auf 22,90 EUR), UNIQA Insurance (-0,57 Prozent auf 17,58 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 81,00 EUR), OMV (-0,22 Prozent auf 67,90 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 206,50 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 280 141 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,313 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at