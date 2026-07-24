UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|ATX-Kursverlauf
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24.07.2026 15:58:49
Pluszeichen in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus
Um 15:41 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent aufwärts auf 6 465,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,698 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,045 Prozent auf 6 456,29 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,21 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 415,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 513,43 Einheiten.
ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der ATX 6 462,40 Punkte auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 5 753,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der ATX auf 4 565,99 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,81 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Andritz (+ 3,34 Prozent auf 77,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,94 Prozent auf 23,65 EUR), voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 44,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,39 Prozent auf 17,54 EUR) und BAWAG (+ 1,11 Prozent auf 173,10 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,49 Prozent auf 164,20 EUR), Wienerberger (-1,86 Prozent auf 20,00 EUR), Raiffeisen (-1,72 Prozent auf 57,00 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 63,85 EUR) und Lenzing (-0,99 Prozent auf 24,95 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 371 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,094 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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