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|Marktbericht
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05.11.2026 12:27:11
Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 1,75 Prozent fester bei 6 632,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 184,980 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 518,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 518,52 Punkten am Vortag.
Bei 6 632,50 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 484,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,32 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 746,05 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 6 703,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 784,37 Punkte.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 23,93 Prozent zu Buche. Bei 7 043,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 5,23 Prozent auf 12,08 EUR), Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 115,50 EUR), Verbund (+ 3,53 Prozent auf 71,85 EUR), Wienerberger (+ 3,39 Prozent auf 18,00 EUR) und Palfinger (+ 2,93 Prozent auf 28,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3,68 Prozent auf 125,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,51 Prozent auf 66,00 EUR), OMV (-0,55 Prozent auf 72,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,40 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,22 Prozent auf 18,20 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 220 176 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,01 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|105,80
|-3,99%
|CA Immobilien
|21,20
|-1,40%
|Erste Group Bank AG
|111,50
|-0,80%
|Lenzing AG
|11,74
|-4,55%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|66,80
|1,06%
|OMV AG
|71,75
|-1,37%
|Österreichische Post AG
|32,10
|-0,31%
|Palfinger AG
|27,40
|-1,08%
|UNIQA Insurance AG
|17,78
|-1,11%
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
|Wienerberger AG
|17,34
|-2,42%
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