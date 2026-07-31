Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag stärker

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent höher bei 3 183,69 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 3 178,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 175,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 235,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,208 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 3 177,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der ATX Prime 2 865,52 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 269,62 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,77 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 243,92 Punkte. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 8,00 Prozent auf 5,40 EUR), Rosenbauer (+ 4,26 Prozent auf 63,60 EUR), Lenzing (+ 3,43 Prozent auf 24,15 EUR), Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR) und Verbund (+ 2,70 Prozent auf 58,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-3,14 Prozent auf 29,35 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,53 Prozent auf 4,62 EUR), AMAG (-2,10 Prozent auf 28,00 EUR), Erste Group Bank (-1,31 Prozent auf 112,70 EUR) und Semperit (-1,02 Prozent auf 14,55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 235 587 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Mit 7,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at