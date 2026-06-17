Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,42 Prozent fester bei 3 219,09 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,050 Prozent fester bei 3 175,52 Punkten, nach 3 173,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 219,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 172,10 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 4,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 2 898,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der ATX Prime bei 2 655,36 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 17.06.2025, einen Stand von 2 196,72 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,10 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3 219,17 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 11,73 Prozent auf 219,00 EUR), Lenzing (+ 10,93 Prozent auf 26,90 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,53 Prozent auf 4,40 EUR), Raiffeisen (+ 3,25 Prozent auf 54,00 EUR) und PORR (+ 3,09 Prozent auf 45,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-4,55 Prozent auf 2,52 EUR), Warimpex (-4,47 Prozent auf 0,49 EUR), AMAG (-2,88 Prozent auf 27,00 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 4,55 EUR) und STRABAG SE (-2,13 Prozent auf 91,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 280 763 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,268 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at