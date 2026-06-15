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Kursverlauf 15.06.2026 17:58:49

Pluszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung mit Gewinnen

Pluszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der ATX Prime verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 2,49 Prozent auf 3 162,58 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 086,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 174,80 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 898,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 618,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 2 189,12 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,98 Prozent nach oben. 3 174,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 36,19 Prozent auf 210,00 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 6,88 Prozent auf 217,50 EUR), PORR (+ 6,41 Prozent auf 44,00 EUR) und Addiko Bank (+ 6,00 Prozent auf 26,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil OMV (-5,11 Prozent auf 55,70 EUR), Marinomed Biotech (-4,72 Prozent auf 10,10 EUR), Österreichische Post (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR), Flughafen Wien (-2,20 Prozent auf 48,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 34,35 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 652 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Mit 7,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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