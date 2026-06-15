Pluszeichen in Wien: ATX Prime beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Montag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 2,49 Prozent auf 3 162,58 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 3 086,40 Punkte an der Kurstafel, nach 3 085,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3 086,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 174,80 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der ATX Prime mit 2 898,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 618,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 2 189,12 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 18,98 Prozent nach oben. 3 174,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 36,19 Prozent auf 210,00 EUR), FACC (+ 7,23 Prozent auf 17,20 EUR), DO (+ 6,88 Prozent auf 217,50 EUR), PORR (+ 6,41 Prozent auf 44,00 EUR) und Addiko Bank (+ 6,00 Prozent auf 26,50 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil OMV (-5,11 Prozent auf 55,70 EUR), Marinomed Biotech (-4,72 Prozent auf 10,10 EUR), Österreichische Post (-2,64 Prozent auf 31,35 EUR), Flughafen Wien (-2,20 Prozent auf 48,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 34,35 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 652 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Mit 7,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at