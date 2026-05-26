Pluszeichen in Wien: ATX Prime bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

In Wien ist am Dienstagnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag klettert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,16 Prozent auf 3 041,49 Punkte. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 3 036,70 Punkten, nach 3 036,70 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 041,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 016,74 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der ATX Prime auf 2 848,78 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 2 866,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 224,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,42 Prozent aufwärts. Bei 3 041,49 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,92 Prozent auf 2,78 EUR), FACC (+ 2,82 Prozent auf 16,76 EUR), Warimpex (+ 2,79 Prozent auf 0,52 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,14 Prozent auf 9,55 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,96 Prozent auf 33,85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), Vienna Insurance (-1,84 Prozent auf 63,90 EUR), Addiko Bank (-1,82 Prozent auf 27,00 EUR), ZUMTOBEL (-1,40 Prozent auf 3,51 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,39 Prozent auf 5,66 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 156 516 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,180 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,98 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at