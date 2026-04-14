Pluszeichen in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der ATX Prime setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent stärker bei 2 887,46 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,088 Prozent fester bei 2 871,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 869,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 891,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 871,63 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 2 618,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 698,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der ATX Prime mit 1 935,09 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,52 Prozent auf 69,30 EUR), FACC (+ 3,25 Prozent auf 14,60 EUR), Frequentis (+ 2,85 Prozent auf 75,80 EUR), Lenzing (+ 2,26 Prozent auf 24,85 EUR) und voestalpine (+ 2,14 Prozent auf 43,02 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,70 Prozent auf 2,84 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,22 Prozent auf 5,28 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 44,14 EUR) und Telekom Austria (-1,25 Prozent auf 9,49 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,317 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Warimpex-Aktie verzeichnet mit 5,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at