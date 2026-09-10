Pluszeichen in Wien: ATX Prime klettert am Mittag

Der ATX Prime steigt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 3 380,98 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,026 Prozent schwächer bei 3 367,70 Punkten, nach 3 368,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 384,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 365,77 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,320 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 3 276,95 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Wert von 2 947,47 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 2 309,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 27,19 Prozent. Bei 3 392,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Vienna Insurance (+ 3,40 Prozent auf 72,90 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,64) Prozent auf 31,10 EUR), PORR (+ 1,64 Prozent auf 37,15 EUR) und Telekom Austria (+ 1,38 Prozent auf 10,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Wienerberger (-2,18 Prozent auf 18,42 EUR), Polytec (-1,19 Prozent auf 5,00 EUR), Lenzing (-1,10 Prozent auf 22,40 EUR) und AMAG (-1,09 Prozent auf 27,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 162 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at