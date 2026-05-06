Pluszeichen in Wien: ATX Prime klettert nachmittags

Aktuell wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 2,76 Prozent höher bei 2 948,19 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2 868,70 Punkten, nach 2 868,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 868,62 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 958,63 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 706,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, lag der ATX Prime noch bei 2 813,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 115,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,91 Prozent. Bei 2 958,63 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit DO (+ 8,24 Prozent auf 183,80 EUR), FACC (+ 6,53 Prozent auf 14,02 EUR), Erste Group Bank (+ 6,51 Prozent auf 100,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 6,32 Prozent auf 10,10 EUR) und Frequentis (+ 5,90 Prozent auf 77,20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,71 Prozent auf 2,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,69 Prozent auf 35,25 EUR), Verbund (-2,01 Prozent auf 61,05 EUR), OMV (-1,70 Prozent auf 60,70 EUR) und AT S (AT&S) (-1,49 Prozent auf 99,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die Telekom Austria-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 329 042 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,316 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at