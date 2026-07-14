Pluszeichen in Wien: ATX Prime legt schlussendlich zu

Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,60 Prozent stärker bei 3 198,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 3 178,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 179,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 149,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 207,28 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3 085,80 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 2 918,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der ATX Prime auf 2 250,89 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,33 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 4,66 Prozent auf 57,25 EUR), Semperit (+ 4,17 Prozent auf 15,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,60 Prozent auf 5,18 EUR), Frequentis (+ 3,17 Prozent auf 61,90 EUR) und Addiko Bank (+ 3,05 Prozent auf 27,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,79 Prozent auf 8,70 EUR), ZUMTOBEL (-2,63 Prozent auf 3,70 EUR), FACC (-2,05 Prozent auf 17,16 EUR), STRABAG SE (-1,88 Prozent auf 83,50 EUR) und Polytec (-1,47 Prozent auf 4,69 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 392 242 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,37 Prozent.

Redaktion finanzen.at