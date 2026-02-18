OMV Aktie
Pluszeichen in Wien: ATX Prime letztendlich auf grünem Terrain
Am Mittwoch gewann der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,97 Prozent auf 2 892,69 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent schwächer bei 2 836,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 836,77 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 836,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 897,43 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,34 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 716,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 347,40 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 2 071,96 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 897,43 Punkten. Bei 2 638,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell voestalpine (+ 7,71 Prozent auf 48,08 EUR), Wienerberger (+ 3,91 Prozent auf 30,86 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,90 Prozent auf 36,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 16,56 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,67 Prozent auf 107,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Semperit (-2,40 Prozent auf 13,02 EUR), Rosenbauer (-1,62 Prozent auf 48,70 EUR), FACC (-1,55 Prozent auf 11,42 EUR), CA Immobilien (-1,55 Prozent auf 25,44 EUR) und Polytec (-1,51 Prozent auf 3,92 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 811 162 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 40,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
