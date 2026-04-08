Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit sattem Kursplus

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 3,51 Prozent auf 2 793,32 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,109 Prozent schwächer bei 2 695,58 Punkten, nach 2 698,53 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 803,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 695,21 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,20 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 686,13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der ATX Prime mit 2 689,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 868,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,08 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit DO (+ 14,70 Prozent auf 192,00 EUR), FACC (+ 10,62 Prozent auf 14,58 EUR), voestalpine (+ 9,65 Prozent auf 42,04 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,52 Prozent auf 62,90 EUR) und Wienerberger (+ 7,20 Prozent auf 24,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil OMV (-4,01 Prozent auf 61,05 EUR), Verbund (-3,13 Prozent auf 65,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,84 Prozent auf 13,70 EUR), Wolford (-2,11 Prozent auf 2,78 EUR) und EVN (-0,52 Prozent auf 28,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 251 993 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 36,549 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at