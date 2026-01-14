Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,30 Prozent auf 2 694,72 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 686,72 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.

Bei 2 680,08 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 699,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,359 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 342,16 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 14.01.2025, mit 1 832,69 Punkten bewertet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 7,59 Prozent auf 3,12 EUR), Wienerberger (+ 2,71 Prozent auf 29,58 EUR), Polytec (+ 2,51 Prozent auf 3,68 EUR), FACC (+ 2,10 Prozent auf 11,68 EUR) und Warimpex (+ 1,98 Prozent auf 0,52 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Addiko Bank (-6,35 Prozent auf 23,60 EUR), Frequentis (-2,97 Prozent auf 78,40 EUR), Vienna Insurance (-2,30 Prozent auf 63,60 EUR), voestalpine (-2,10 Prozent auf 39,10 EUR) und PORR (-1,99 Prozent auf 32,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 164 709 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

