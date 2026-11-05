Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert zum Start im Plus

Machte sich der ATX Prime bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 3 203,46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 198,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 198,11 Punkten am Vortag.

Bei 3 182,56 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 209,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,63 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 3 308,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 301,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 378,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 4,65 Prozent auf 18,22 EUR), Palfinger (+ 2,74 Prozent auf 28,10 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,70 Prozent auf 3,80 EUR), DO (+ 2,57 Prozent auf 219,50 EUR) und Semperit (+ 2,21 Prozent auf 18,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-16,67 Prozent auf 1,80 EUR), AT S (AT&S) (-9,80 Prozent auf 117,80 EUR), OMV (-2,14 Prozent auf 70,85 EUR), Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR) und AMAG (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80 905 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 41,642 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at