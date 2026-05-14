Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,65 Prozent auf 2 928,18 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 2 909,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 909,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2 938,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 908,35 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,575 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2 918,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der ATX Prime bei 2 799,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der ATX Prime bei 2 234,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 973,28 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 4,76 Prozent auf 14,54 EUR), Palfinger (+ 2,91 Prozent auf 35,40 EUR), Rosenbauer (+ 2,44 Prozent auf 58,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,18 Prozent auf 79,70 EUR) und Verbund (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-4,83 Prozent auf 2,76 EUR), PORR (-3,96 Prozent auf 36,40 EUR), Warimpex (-3,80 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 9,80 EUR) und STRABAG SE (-1,08 Prozent auf 91,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203 484 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,520 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime verzeichnet die ZUMTOBEL-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at