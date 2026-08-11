Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Kursentwicklung
|
11.08.2026 17:58:43
Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne
Zum Handelsschluss ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 3 288,26 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 3 276,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3 256,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 292,83 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 189,18 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 2 935,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 360,24 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,70 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6,18 Prozent auf 79,00 EUR), voestalpine (+ 3,54 Prozent auf 47,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 152,20 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 65,45 EUR) und Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-3,13 Prozent auf 61,80 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR) unter Druck.
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 358 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
16:00
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:31
|Wienerberger zum Halbjahr ohne Gewinn (APA)
|
12:26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:34
|Wienerberger zum Halbjahr ohne Gewinn (APA)
|
09:28
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: wienerberger stärkt Position im Bereich Infrastruktur und Renovierung – Ergebnisse Q2 2026 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: wienerberger strengthens its position in infrastructure and renovation – Q2 2026 results (EQS Group)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|25,80
|1,98%
|AT & S (AT&S)
|165,40
|8,67%
|Erste Group Bank AG
|121,90
|1,33%
|Frequentis
|76,40
|-3,29%
|Lenzing AG
|23,60
|1,51%
|OMV AG
|64,60
|-1,30%
|Österreichische Post AG
|30,85
|-0,64%
|Rosenbauer
|60,00
|-2,91%
|Verbund AG
|57,10
|0,18%
|Vienna Insurance
|69,10
|-0,43%
|voestalpine AG
|46,42
|-1,94%
|Wienerberger AG
|20,80
|-1,98%
|ZUMTOBEL AG
|4,08
|5,15%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3 297,89
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX nach neuem Rekord schwächer -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu Verlusten. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.