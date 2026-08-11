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Kursentwicklung 11.08.2026 17:58:43

Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Gewinne

Der ATX Prime verbuchte letztendlich Zuwächse.

Zum Handelsschluss ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 3 288,26 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent fester bei 3 276,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 276,95 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3 256,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 292,83 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3 189,18 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Stand von 2 935,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 360,24 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,70 Prozent nach oben. Bei 3 337,77 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6,18 Prozent auf 79,00 EUR), voestalpine (+ 3,54 Prozent auf 47,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 152,20 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 65,45 EUR) und Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Rosenbauer (-3,13 Prozent auf 61,80 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 25,30 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 358 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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Frequentis 76,40 -3,29% Frequentis
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