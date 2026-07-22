Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|ATX Prime aktuell
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22.07.2026 15:58:44
Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge
Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,50 Prozent auf 3 219,04 Punkte nach oben. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 3 203,13 Punkten, nach 3 202,97 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 224,37 Punkte, das Tagestief hingegen 3 192,50 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 241,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 876,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 256,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21,10 Prozent aufwärts. Bei 3 243,92 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 4,35 Prozent auf 6,00 EUR), Rosenbauer (+ 3,42 Prozent auf 60,40 EUR), Semperit (+ 3,40 Prozent auf 15,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,16 Prozent auf 85,00 EUR) und Warimpex (+ 3,03 Prozent auf 0,51 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen FACC (-1,96 Prozent auf 16,00 EUR), Polytec (-1,72 Prozent auf 4,58 EUR), AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR), BAWAG (-0,74 Prozent auf 174,20 EUR) und PORR (-0,64 Prozent auf 39,00 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 286 237 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,734 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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