Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker

Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 2 698,49 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 686,72 Punkten in den Handel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 680,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 701,44 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,499 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 342,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 832,69 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,21 Prozent auf 3,08 EUR), Polytec (+ 4,46 Prozent auf 3,75 EUR), Wienerberger (+ 3,19 Prozent auf 29,72 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,61 Prozent auf 94,20 EUR) und Andritz (+ 2,51 Prozent auf 71,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Frequentis (-3,22 Prozent auf 78,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,15 Prozent auf 18,20 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 24,32 EUR) und Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 64,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 402 343 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at