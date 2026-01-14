CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
14.01.2026 17:58:39
Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende stärker
Am Mittwoch kletterte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 2 698,49 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 686,72 Punkten in den Handel, nach 2 686,66 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2 680,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 701,44 Punkten verzeichnete.
ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,499 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 536,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 342,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 1 832,69 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,21 Prozent auf 3,08 EUR), Polytec (+ 4,46 Prozent auf 3,75 EUR), Wienerberger (+ 3,19 Prozent auf 29,72 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,61 Prozent auf 94,20 EUR) und Andritz (+ 2,51 Prozent auf 71,35 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Frequentis (-3,22 Prozent auf 78,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,15 Prozent auf 18,20 EUR), UBM Development (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR), CA Immobilien (-1,78 Prozent auf 24,32 EUR) und Vienna Insurance (-1,54 Prozent auf 64,10 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 402 343 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 40,389 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,82 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CA Immobilien
|
15.01.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX in Rot (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime fällt mittags (finanzen.at)
|
15.01.26