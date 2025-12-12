Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Plus

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent auf 2 570,22 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 2 567,85 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 567,56 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 572,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 564,20 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,77 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, notierte der ATX Prime bei 2 448,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 319,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 812,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 572,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 1,94 Prozent auf 73,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,93 Prozent auf 58,00 EUR), Palfinger (+ 0,90 Prozent auf 33,75 EUR), Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 38,04 EUR) und DO (+ 0,82 Prozent auf 197,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Addiko Bank (-3,17 Prozent auf 21,40 EUR), Marinomed Biotech (-2,06 Prozent auf 19,00 EUR), Polytec (-1,50 Prozent auf 3,29 EUR), Telekom Austria (-1,15 Prozent auf 8,58 EUR) und Rosenbauer (-1,11 Prozent auf 44,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 72 287 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,70 erwartet. Mit 9,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

