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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Wiener Börse-Handel im Fokus 25.09.2026 17:58:47

Pluszeichen in Wien: ATX schließt mit Gewinnen

Pluszeichen in Wien: ATX schließt mit Gewinnen

Der ATX notierte letztendlich im Plus.

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,90 Prozent auf 6 943,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 195,569 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent fester bei 6 882,11 Punkten in den Handel, nach 6 882,04 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 882,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 990,59 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6 672,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 488,55 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 4 630,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 29,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 018,45 Punkten. 5 007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,36 Prozent auf 203,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,62 Prozent auf 64,70 EUR), Erste Group Bank (+ 2,24 Prozent auf 123,10 EUR), DO (+ 2,16 Prozent auf 189,40 EUR) und Wienerberger (+ 1,53 Prozent auf 17,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil OMV (-2,32 Prozent auf 71,60 EUR), Lenzing (-0,72 Prozent auf 20,60 EUR), CA Immobilien (-0,67 Prozent auf 22,30 EUR), Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 68,80 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,42 Prozent auf 71,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 309 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47,313 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 203,50 4,36% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 22,30 -0,67% CA Immobilien
DO & CO 189,40 2,16% DO & CO
Erste Group Bank AG 123,10 2,24% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 20,60 -0,72% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 71,40 -0,42% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 71,60 -2,32% OMV AG
Österreichische Post AG 31,30 0,97% Österreichische Post AG
Raiffeisen 64,70 2,62% Raiffeisen
Vienna Insurance 68,80 -0,58% Vienna Insurance
Wienerberger AG 17,30 1,53% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 943,67 0,90%

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