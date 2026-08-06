Pluszeichen in Wien: ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 6 744,40 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 185,842 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 6 704,05 Punkte an der Kurstafel, nach 6 703,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 770,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 698,90 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 4,38 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der ATX 6 565,51 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5 967,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 557,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 26,02 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 770,00 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 5,23 Prozent auf 74,50 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,88 Prozent auf 18,40 EUR), Palfinger (+ 1,82 Prozent auf 30,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,32 Prozent auf 122,70 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-0,55 Prozent auf 46,86 EUR), STRABAG SE (-0,35 Prozent auf 86,60 EUR), Andritz (-0,24 Prozent auf 81,80 EUR), CA Immobilien (-0,20 Prozent auf 24,50 EUR) und PORR (-0,13 Prozent auf 37,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145 029 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 45,410 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at