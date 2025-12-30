ATX

Kursentwicklung im Fokus 30.12.2025 12:27:01

Pluszeichen in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne

Der ATX entwickelt sich heute positiv.

Am Dienstag springt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,00 Prozent auf 5 300,51 Punkte an. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 153,843 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 5 248,57 Punkten, nach 5 247,96 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 304,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 237,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 5 009,77 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 30.09.2025, mit 4 636,01 Punkten bewertet. Der ATX stand vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 3 663,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 44,95 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 304,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 481,22 Zähler.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 1,90 Prozent auf 80,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,59 Prozent auf 31,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 102,60 EUR) und BAWAG (+ 1,42 Prozent auf 128,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-1,29 Prozent auf 23,00 EUR), CA Immobilien (-0,35 Prozent auf 22,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,18 Prozent auf 27,15 EUR), CPI Europe (+ 0,19 Prozent auf 15,62 EUR) und Wienerberger (+ 0,20 Prozent auf 30,30 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 59 904 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,263 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
