PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Index-Performance
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22.07.2026 15:58:44
Pluszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne
Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,40 Prozent stärker bei 6 537,35 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 178,882 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 511,60 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 511,24 Punkte).
Der ATX verzeichnete bei 6 551,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6 488,04 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 594,82 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 809,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der ATX 4 492,15 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22,15 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,36 Prozent auf 32,50 EUR), Vienna Insurance (+ 1,85 Prozent auf 66,10 EUR), EVN (+ 1,85 Prozent auf 30,35 EUR), Verbund (+ 1,78 Prozent auf 59,95 EUR) und Palfinger (+ 1,38 Prozent auf 33,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen BAWAG (-0,74 Prozent auf 174,20 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 39,00 EUR), voestalpine (-0,63 Prozent auf 44,38 EUR), Wienerberger (-0,37 Prozent auf 21,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,45 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 286 237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43,734 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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