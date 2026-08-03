ATX

6 573,17
115,25
1,78 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX aktuell 03.08.2026 15:58:48

Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich fester

Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich fester

Der ATX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,12 Prozent stärker bei 6 530,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181,243 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 6 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 457,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 459,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 561,36 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 565,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, mit 4 457,10 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), Wienerberger (+ 3,95 Prozent auf 22,10 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 30,30 EUR), Andritz (+ 2,71 Prozent auf 83,40 EUR) und DO (+ 2,23 Prozent auf 206,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-0,92 Prozent auf 129,60 EUR), Verbund (-0,59 Prozent auf 59,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,44 Prozent auf 17,92 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 172 880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 571,14 1,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen