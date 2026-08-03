Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich fester

Am Montag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,12 Prozent stärker bei 6 530,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181,243 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 6 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 457,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 459,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 561,36 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 565,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, mit 4 457,10 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 22,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), Wienerberger (+ 3,95 Prozent auf 22,10 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 30,30 EUR), Andritz (+ 2,71 Prozent auf 83,40 EUR) und DO (+ 2,23 Prozent auf 206,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-0,92 Prozent auf 129,60 EUR), Verbund (-0,59 Prozent auf 59,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,44 Prozent auf 17,92 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,55 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 172 880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at