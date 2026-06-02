PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 02.06.2026 17:58:58

Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der ATX notierte zum Handelsende im Plus.

Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,15 Prozent stärker bei 6 145,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 172,562 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 075,32 Punkten, nach 6 075,32 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 071,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 155,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 794,70 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 5 634,07 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 4 436,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,83 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,59 Prozent auf 150,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 49,12 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,08 Prozent auf 34,35 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 79,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,61 Prozent auf 17,68 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), voestalpine (-1,21 Prozent auf 45,76 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,65 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 187,60 EUR) und PORR (-0,25 Prozent auf 39,95 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 562 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,006 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten