Pluszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,15 Prozent stärker bei 6 145,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 172,562 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 075,32 Punkten, nach 6 075,32 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 6 071,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 155,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 794,70 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 5 634,07 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 4 436,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,83 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,59 Prozent auf 150,20 EUR), Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 49,12 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,08 Prozent auf 34,35 EUR), Andritz (+ 1,92 Prozent auf 79,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,61 Prozent auf 17,68 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Vienna Insurance (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), voestalpine (-1,21 Prozent auf 45,76 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,65 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 187,60 EUR) und PORR (-0,25 Prozent auf 39,95 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 562 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 40,006 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at