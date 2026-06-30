CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Wiener Börse-Handel im Blick
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30.06.2026 17:58:51
Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,77 Prozent auf 6 464,20 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 178,317 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6 352,57 Punkten, nach 6 351,75 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 350,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 470,24 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 6 148,87 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 293,88 Punkten auf. Der ATX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 4 430,29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20,79 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,90 Prozent auf 211,00 EUR), OMV (+ 2,04 Prozent auf 55,15 EUR), Raiffeisen (+ 2,01 Prozent auf 55,85 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 175,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,91 Prozent auf 117,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil CA Immobilien (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,60 EUR), Österreichische Post (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), DO (-1,59 Prozent auf 217,00 EUR) und Verbund (-0,09 Prozent auf 55,60 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 438 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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