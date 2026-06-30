Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

So performte der ATX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag ging es im ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 1,77 Prozent auf 6 464,20 Punkte nach oben. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 178,317 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 6 352,57 Punkten, nach 6 351,75 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 350,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 470,24 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 6 148,87 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 293,88 Punkten auf. Der ATX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 4 430,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 20,79 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,90 Prozent auf 211,00 EUR), OMV (+ 2,04 Prozent auf 55,15 EUR), Raiffeisen (+ 2,01 Prozent auf 55,85 EUR), BAWAG (+ 1,92 Prozent auf 175,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,91 Prozent auf 117,10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil CA Immobilien (-2,15 Prozent auf 22,80 EUR), EVN (-1,89 Prozent auf 28,60 EUR), Österreichische Post (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR), DO (-1,59 Prozent auf 217,00 EUR) und Verbund (-0,09 Prozent auf 55,60 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 438 640 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,939 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at