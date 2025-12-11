UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

Index-Performance im Fokus 11.12.2025 17:59:23

Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Der ATX befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich um 0,84 Prozent auf 5 173,12 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 150,802 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 5 129,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 176,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 100,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,81 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der ATX bei 4 858,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 645,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 626,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 41,47 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 176,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,15 Prozent auf 29,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,84 Prozent auf 37,72 EUR), DO (+ 2,41 Prozent auf 195,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,79 Prozent auf 56,90 EUR) und Andritz (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1,72 Prozent auf 14,90 EUR), CA Immobilien (-1,40 Prozent auf 22,56 EUR), PORR (-1,13 Prozent auf 30,55 EUR), OMV (-1,01 Prozent auf 47,24 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 27,95 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 568 374 Aktien gehandelt. Mit 38,039 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,34 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten

Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen

03.12.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
25.11.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
