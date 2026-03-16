Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Kursverlauf
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16.03.2026 17:58:58
Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Montagshandels stärker
Der ATX erhöhte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent auf 5 298,49 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 155,164 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 5 263,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 263,07 Punkten am Vortag.
Bei 5 232,07 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 321,77 Punkten den höchsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der ATX mit 5 671,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 173,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 297,92 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,995 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 202,63 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,56 Prozent auf 52,70 EUR), Verbund (+ 2,69 Prozent auf 66,75 EUR), BAWAG (+ 2,19 Prozent auf 121,10 EUR), OMV (+ 1,70 Prozent auf 59,80 EUR) und CPI Europe (+ 1,66 Prozent auf 15,92 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-1,73 Prozent auf 14,74 EUR), Vienna Insurance (-1,61 Prozent auf 61,10 EUR), EVN (-1,43 Prozent auf 27,65 EUR), Wienerberger (-1,20 Prozent auf 23,10 EUR) und Lenzing (-1,13 Prozent auf 21,80 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 425 257 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 35,515 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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