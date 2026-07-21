Pluszeichen in Wien: ATX zum Start mit grünem Vorzeichen

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent fester bei 6 397,39 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 177,679 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent höher bei 6 399,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 396,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 392,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 419,31 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 527,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 852,36 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 509,01 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,54 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,11 Prozent auf 168,60 EUR), PORR (+ 0,91 Prozent auf 38,90 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,85 EUR), Andritz (+ 0,68 Prozent auf 73,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,25 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-6,01 Prozent auf 20,96 EUR), EVN (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR), Verbund (-1,09 Prozent auf 59,15 EUR), Vienna Insurance (-1,08 Prozent auf 64,10 EUR) und BAWAG (-0,69 Prozent auf 173,30 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 254 648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 7,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at