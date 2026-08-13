Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Im ATX ging es im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,27 Prozent aufwärts auf 6 728,18 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,083 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 6 709,97 Punkten, nach 6 710,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 740,86 Punkte, das Tagestief hingegen 6 699,04 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,13 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6 464,30 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 5 886,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der ATX mit 4 720,15 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 25,72 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,57 Prozent auf 167,80 EUR), OMV (+ 1,00 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (+ 0,86 Prozent auf 46,82 EUR), Erste Group Bank (+ 0,57 Prozent auf 122,60 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,52 Prozent auf 29,25 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2,29 Prozent auf 20,50 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 23,10 EUR), UNIQA Insurance (-1,20 Prozent auf 18,14 EUR), Österreichische Post (-0,49 Prozent auf 30,75 EUR) und BAWAG (-0,33 Prozent auf 180,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 807 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at