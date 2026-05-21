Pluszeichen in Wien: Das macht der ATX Prime mittags

Heute zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,86 Prozent stärker bei 2 945,94 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2 920,74 Punkten, nach 2 920,93 Punkten am Vortag.

Bei 2 946,48 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 904,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 894,88 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 886,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 226,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,83 Prozent. Bei 2 973,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 5,62 Prozent auf 15,40 EUR), STRABAG SE (+ 3,53 Prozent auf 88,00 EUR), PORR (+ 2,64 Prozent auf 35,00 EUR), Österreichische Post (+ 2,24 Prozent auf 32,00 EUR) und Verbund (+ 2,00 Prozent auf 61,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,98 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 9,50 EUR), Polytec (-3,26 Prozent auf 4,16 EUR), ZUMTOBEL (-3,01 Prozent auf 3,54 EUR) und AT S (AT&S) (-1,89 Prozent auf 114,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 115 121 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 37,734 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at