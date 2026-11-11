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ATX im Fokus 11.11.2026 17:58:28

Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX

Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX

Der ATX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Am Mittwoch gewann der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,33 Prozent auf 6 738,85 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 190,442 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent fester bei 6 651,16 Punkten, nach 6 650,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 650,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 738,96 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 4,73 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 543,45 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 6 672,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der ATX bei 4 858,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 25,92 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 11,88 Prozent auf 126,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,27 Prozent auf 19,06 EUR), Vienna Insurance (+ 3,50 Prozent auf 76,80 EUR), Raiffeisen (+ 3,05 Prozent auf 64,20 EUR) und Andritz (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-7,65 Prozent auf 38,38 EUR), Wienerberger (-3,75 Prozent auf 17,20 EUR), CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR), PORR (-0,30 Prozent auf 33,25 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 225,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 657 414 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 44,516 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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AT & S (AT&S) 121,80 -3,49% AT & S (AT&S)
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Raiffeisen 63,05 -1,79% Raiffeisen
UNIQA Insurance AG 18,90 -0,84% UNIQA Insurance AG
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