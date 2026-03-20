Pluszeichen in Wien: So steht der ATX Prime am Freitagmittag

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,73 Prozent höher bei 2 633,32 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent leichter bei 2 614,19 Punkten, nach 2 614,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 613,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 648,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,575 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 2 886,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der ATX Prime bei 2 596,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, lag der ATX Prime bei 2 149,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,934 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 907,38 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 588,71 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 7,03 Prozent auf 21,00 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 38,64 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,33 Prozent auf 35,20 EUR), Wolford (+ 2,03 Prozent auf 3,02 EUR) und Rosenbauer (+ 1,88 Prozent auf 48,90 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-6,25 Prozent auf 15,75 EUR), Frequentis (-2,52 Prozent auf 69,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,95 Prozent auf 50,20 EUR), AMAG (-1,77 Prozent auf 27,80 EUR) und Flughafen Wien (-1,50 Prozent auf 52,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 384 193 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 7,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at