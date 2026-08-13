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SPI-Kursentwicklung 13.08.2026 15:58:51

Pluszeichen in Zürich: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im SPI

Pluszeichen in Zürich: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im SPI

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,47 Prozent stärker bei 20 466,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,530 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,112 Prozent stärker bei 20 393,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 370,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20 391,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 468,68 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,424 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 064,96 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 18 684,24 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 16 677,64 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,19 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Komax (+ 21,12 Prozent auf 73,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 18,81 Prozent auf 6,00 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 9,57 Prozent auf 31,50 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,22 Prozent auf 12,80 CHF) und Varia US Properties (+ 6,67 Prozent auf 13,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Idorsia (-6,24 Prozent auf 6,31 CHF), Xlife Sciences (-4,06 Prozent auf 15,35 CHF), GAM (-3,75 Prozent auf 0,08 CHF), Klingelnberg (-2,14 Prozent auf 11,45 CHF) und ASMALLWORLD (-1,59 Prozent auf 0,62 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 588 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317,398 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 0,60 4,39% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 37,05 6,01% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 18,50 -0,27% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,18 0,93% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 0,52% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,55 -4,31% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 6,45 -4,45% Idorsia AG
Klingelnberg AG 12,35 -0,80% Klingelnberg AG
Komax AG 83,20 5,85% Komax AG
Logitech S.A. 90,32 -0,24% Logitech S.A.
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 13,40 -3,60% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384,40 -2,14% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 46,40 -0,13% UBS
Varia US Properties 13,45 1,13% Varia US Properties
Xlife Sciences AG 15,90 3,25% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 323,53 -0,44%

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