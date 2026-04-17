UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SLI-Performance
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17.04.2026 12:26:39
Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 2 129,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,137 Prozent höher bei 2 125,00 Punkten in den Handel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 124,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 134,61 Zählern.
SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,68 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 2 056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 873,20 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,987 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,51 Prozent auf 572,00 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 935,60 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 155,90 CHF), Straumann (+ 1,47 Prozent auf 89,46 CHF) und Logitech (+ 1,38 Prozent auf 79,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Amrize (-1,28 Prozent auf 44,58 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 536,00 CHF), Sandoz (-0,70 Prozent auf 64,86 CHF), Alcon (-0,38 Prozent auf 62,68 CHF) und Swisscom (-0,38 Prozent auf 656,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 573 085 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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