UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance 17.04.2026 12:26:39

Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI

Pluszeichen in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SLI

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent stärker bei 2 129,74 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,137 Prozent höher bei 2 125,00 Punkten in den Handel, nach 2 122,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 124,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 134,61 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,68 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 2 056,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wies der SLI einen Wert von 2 173,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 873,20 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,987 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 2,51 Prozent auf 572,00 CHF), Partners Group (+ 1,90 Prozent auf 935,60 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 155,90 CHF), Straumann (+ 1,47 Prozent auf 89,46 CHF) und Logitech (+ 1,38 Prozent auf 79,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Amrize (-1,28 Prozent auf 44,58 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 536,00 CHF), Sandoz (-0,70 Prozent auf 64,86 CHF), Alcon (-0,38 Prozent auf 62,68 CHF) und Swisscom (-0,38 Prozent auf 656,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 573 085 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,251 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
09.04.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 UBS Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alcon AG 69,06 2,19% Alcon AG
Amrize 49,13 1,47% Amrize
Geberit AG (N) 608,00 3,58% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 85,66 1,90% Logitech S.A.
Partners Group AG 1 034,00 4,47% Partners Group AG
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,14 2,10% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,02 2,56% Sandoz
Straumann Holding AG 99,50 4,74% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 142,45 0,42% Swiss Re AG
Swisscom AG 705,00 -0,70% Swisscom AG
UBS 37,11 2,03% UBS
VAT 639,40 6,21% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 167,65 2,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen