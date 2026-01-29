Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1,30 Prozent stärker bei 13 193,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,556 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,054 Prozent leichter bei 13 016,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 023,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 13 201,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 941,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,530 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Stand von 13 240,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der SMI mit 12 314,10 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bewegte sich der SMI bei 12 530,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,405 Prozent abwärts. 13 528,67 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12 941,92 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 10,98 Prozent auf 67,92 CHF), Roche (+ 2,54 Prozent auf 346,90 CHF), Swiss Re (+ 1,15 Prozent auf 123,50 CHF), Holcim (+ 1,00 Prozent auf 80,46 CHF) und Swiss Life (+ 0,81 Prozent auf 848,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-5,93 Prozent auf 2 952,00 CHF), Lonza (-1,54 Prozent auf 538,40 CHF), Geberit (-1,01 Prozent auf 590,40 CHF), Richemont (-1,00 Prozent auf 147,85 CHF) und Logitech (-0,99 Prozent auf 67,80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 3 336 203 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,82 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at