Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI am Montagnachmittag steigen

Am Montag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 13 247,85 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,532 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 13 251,86 Punkte an der Kurstafel, nach 13 242,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 13 283,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 219,23 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 12 833,96 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 12 006,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der SMI mit 11 589,34 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 13,97 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 288,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 1,67 Prozent auf 164,40 CHF), Sonova (+ 1,55 Prozent auf 209,00 CHF), Givaudan (+ 0,99 Prozent auf 3 162,00 CHF), Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 985,60 CHF) und Lonza (+ 0,86 Prozent auf 537,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-0,65 Prozent auf 36,70 CHF), Swiss Life (-0,57 Prozent auf 914,80 CHF), Zurich Insurance (-0,43 Prozent auf 598,60 CHF), Novartis (-0,38 Prozent auf 109,68 CHF) und Roche (-0,21 Prozent auf 328,90 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 313 079 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,526 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

