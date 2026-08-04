Pluszeichen in Zürich: Das macht der SMI aktuell

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,14 Prozent fester bei 14 391,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,322 Prozent auf 14 418,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14 371,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14 438,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 363,61 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 14 424,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der SMI bei 13 003,33 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Stand von 11 818,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 707,40 CHF), UBS (+ 1,43 Prozent auf 43,16 CHF), Amrize (+ 1,39 Prozent auf 41,44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,17 Prozent auf 81,02 CHF) und Holcim (+ 1,03 Prozent auf 72,54 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 609,40 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 192,65 CHF), Swiss Re (-0,74 Prozent auf 134,70 CHF), Nestlé (-0,64 Prozent auf 80,25 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 201,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 044 226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,760 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,56 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at