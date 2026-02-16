Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Kursentwicklung im Fokus
|
16.02.2026 15:59:09
Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI
Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 0,32 Prozent auf 13 644,26 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,609 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,053 Prozent stärker bei 13 607,88 Punkten in den Handel, nach 13 600,67 Punkten am Vortag.
Bei 13 670,34 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 607,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 16.01.2026, wurde der SMI mit 13 413,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 12 634,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, einen Stand von 12 839,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 670,34 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,56 Prozent auf 560,60 CHF), UBS (+ 1,46 Prozent auf 32,57 CHF), Lonza (+ 0,88 Prozent auf 525,60 CHF), Holcim (+ 0,80 Prozent auf 70,48 CHF) und Logitech (+ 0,67 Prozent auf 68,92 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-2,22 Prozent auf 193,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 166,75 CHF), Sika (-1,31 Prozent auf 154,25 CHF), Swisscom (-1,21 Prozent auf 694,00 CHF) und Richemont (-1,13 Prozent auf 156,85 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 324 306 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 313,956 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der SMI-Aktien
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.