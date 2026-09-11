ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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11.09.2026 12:26:52
Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI
Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,65 Prozent fester bei 13 829,50 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,585 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,289 Prozent fester bei 13 779,77 Punkten, nach 13 740,10 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SMI betrug 13 768,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 829,59 Zähler.
SMI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SMI auf 14 575,25 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 529,65 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 12 292,72 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 1,59 Prozent auf 44,65 CHF), Swiss Re (+ 1,44 Prozent auf 137,20 CHF), Amrize (+ 1,38 Prozent auf 33,15 CHF), Swiss Life (+ 1,12 Prozent auf 917,20 CHF) und Novartis (+ 0,93 Prozent auf 113,18 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-0,95 Prozent auf 647,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,79 Prozent auf 212,50 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 70,26 CHF), Nestlé (-0,04 Prozent auf 77,71 CHF) und Geberit (+ 0,26 Prozent auf 548,60 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 012 483 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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