UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SLI-Kursverlauf
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12.06.2026 15:58:57
Pluszeichen in Zürich: nachmittags Pluszeichen im SLI
Am Freitag erhöht sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 1,08 Prozent auf 2 176,92 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,949 Prozent fester bei 2 174,09 Punkten in den Handel, nach 2 153,65 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 194,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 174,09 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 2,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, stand der SLI bei 2 095,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der SLI noch bei 2 038,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, lag der SLI noch bei 2 010,62 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,21 Prozent nach oben. Bei 2 223,32 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sika (+ 5,39 Prozent auf 154,40 CHF), Geberit (+ 2,92 Prozent auf 507,80 CHF), UBS (+ 2,48 Prozent auf 38,46 CHF), Holcim (+ 2,38 Prozent auf 74,00 CHF) und Julius Bär (+ 2,24 Prozent auf 64,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lonza (-1,16 Prozent auf 486,30 CHF), Lindt (-1,02 Prozent auf 9 180,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,26 Prozent auf 194,15 CHF), Sonova (-0,15 Prozent auf 197,70 CHF) und VAT (+ 0,03 Prozent auf 654,40 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 261 326 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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