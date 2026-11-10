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Index-Performance im Fokus 10.11.2026 12:26:34

Pluszeichen in Zürich: SLI-Anleger greifen am Mittag zu

Pluszeichen in Zürich: SLI-Anleger greifen am Mittag zu

Der SLI verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 2 414,37 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 416,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 405,11 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 2 219,11 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 2 343,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 2 029,84 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,25 Prozent aufwärts. Bei 2 433,53 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,58 Prozent auf 175,20 CHF), UBS (+ 2,48 Prozent auf 40,95 CHF), Holcim (+ 2,22 Prozent auf 76,34 CHF), Julius Bär (+ 2,19 Prozent auf 71,86 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 195,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-1,68 Prozent auf 187,45 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 226,20 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 4 028,00 CHF), Sonova (-0,91 Prozent auf 283,20 CHF) und SGS SA (-0,68 Prozent auf 101,55 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 970 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Holcim AG 82,02 0,66% Holcim AG
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Partners Group AG 738,00 0,33% Partners Group AG
Richemont 191,05 2,49% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,36 -0,06% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 110,70 -0,72% SGS SA
Sika AG 211,00 1,01% Sika AG
Sonova AG 303,70 -2,57% Sonova AG
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