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10.11.2026 12:26:34
Pluszeichen in Zürich: SLI-Anleger greifen am Mittag zu
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 2 414,37 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,693 Prozent auf 2 415,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 398,64 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 416,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 405,11 Punkten.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 2 219,11 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 2 343,60 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 2 029,84 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,25 Prozent aufwärts. Bei 2 433,53 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,58 Prozent auf 175,20 CHF), UBS (+ 2,48 Prozent auf 40,95 CHF), Holcim (+ 2,22 Prozent auf 76,34 CHF), Julius Bär (+ 2,19 Prozent auf 71,86 CHF) und Sika (+ 2,01 Prozent auf 195,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-1,68 Prozent auf 187,45 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 226,20 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 4 028,00 CHF), Sonova (-0,91 Prozent auf 283,20 CHF) und SGS SA (-0,68 Prozent auf 101,55 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 970 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,716 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,70 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,57
|-2,06%
|Galderma
|205,10
|-1,39%
|Givaudan AG
|4 400,00
|-0,81%
|Holcim AG
|82,02
|0,66%
|Julius Bär
|77,82
|1,57%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|248,20
|-0,88%
|Partners Group AG
|738,00
|0,33%
|Richemont
|191,05
|2,49%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,36
|-0,06%
|SGS SA
|110,70
|-0,72%
|Sika AG
|211,00
|1,01%
|Sonova AG
|303,70
|-2,57%
|Swiss Re AG
|164,40
|0,83%
|UBS
|44,08
|1,15%
Indizes in diesem Artikel
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