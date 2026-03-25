Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Ende des Mittwochshandels

Der SLI erhöhte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,62 Prozent auf 2 024,96 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 2 016,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,72 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2 013,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 029,53 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 5,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 212,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 110,36 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,86 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Galderma (+ 3,34 Prozent auf 148,30 CHF), Partners Group (+ 3,23 Prozent auf 830,40 CHF), Straumann (+ 3,03 Prozent auf 83,00 CHF), UBS (+ 3,00 Prozent auf 30,18 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 67,04 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-0,23 Prozent auf 516,40 CHF), Schindler (+ 0,00 Prozent auf 262,80 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 701,00 CHF), Swiss Re (+ 0,19 Prozent auf 128,70 CHF) und Sonova (+ 0,35 Prozent auf 171,90 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 366 447 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 265,553 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,10 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at