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SLI aktuell 16.09.2026 09:28:36

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start

Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start

SLI-Handel am Mittwoch.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 2 212,09 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,088 Prozent auf 2 209,80 Punkte an der Kurstafel, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 213,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 209,50 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 203,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 984,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,84 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,55 Prozent auf 578,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 77,66 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 66,50 CHF), Julius Bär (+ 0,58 Prozent auf 73,02 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,47 Prozent auf 212,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-1,56 Prozent auf 167,20 CHF), Logitech (-1,14 Prozent auf 81,54 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 152,45 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 67,74 CHF) und Lindt (-0,41 Prozent auf 8 595,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 405 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 82,58 1,80% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 162,60 0,31% Galderma
Helvetia Baloise Holding AG 225,20 0,63% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 72,30 0,56% Holcim AG
Julius Bär 77,40 0,60% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 095,00 -0,22% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 86,86 -0,89% Logitech S.A.
Partners Group AG 662,40 -0,24% Partners Group AG
Richemont 178,05 -0,72% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,15 0,57% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 69,96 0,60% Sandoz
Swiss Re AG 147,10 -0,57% Swiss Re AG
UBS 44,56 0,16% UBS
VAT 618,00 2,83% VAT

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SLI 2 220,06 0,38%

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