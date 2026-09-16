Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
|SLI aktuell
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16.09.2026 09:28:36
Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Start
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 2 212,09 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,088 Prozent auf 2 209,80 Punkte an der Kurstafel, nach 2 211,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 213,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 209,50 Zählern.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 203,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 984,46 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,84 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 352,31 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 1,55 Prozent auf 578,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 77,66 CHF), Sandoz (+ 1,09 Prozent auf 66,50 CHF), Julius Bär (+ 0,58 Prozent auf 73,02 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,47 Prozent auf 212,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-1,56 Prozent auf 167,20 CHF), Logitech (-1,14 Prozent auf 81,54 CHF), Galderma (-0,55 Prozent auf 152,45 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 67,74 CHF) und Lindt (-0,41 Prozent auf 8 595,00 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 405 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 304,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
SLI-Fundamentaldaten
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|82,58
|1,80%
|Galderma
|162,60
|0,31%
|Helvetia Baloise Holding AG
|225,20
|0,63%
|Holcim AG
|72,30
|0,56%
|Julius Bär
|77,40
|0,60%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 095,00
|-0,22%
|Logitech S.A.
|86,86
|-0,89%
|Partners Group AG
|662,40
|-0,24%
|Richemont
|178,05
|-0,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|382,15
|0,57%
|Sandoz
|69,96
|0,60%
|Swiss Re AG
|147,10
|-0,57%
|UBS
|44,56
|0,16%
|VAT
|618,00
|2,83%
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