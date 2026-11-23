SLI
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12,71
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0,54 %
|SIX-Handel im Blick
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23.11.2026 12:26:56
Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Montagmittag zu
Am Montag springt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,60 Prozent auf 2 354,68 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,081 Prozent höher bei 2 342,62 Punkten in den Montagshandel, nach 2 340,73 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 358,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 339,07 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 310,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 2 033,31 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,47 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2,61 Prozent auf 506,60 CHF), Sandoz (+ 2,24 Prozent auf 82,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 66,64 CHF), Richemont (+ 1,89 Prozent auf 172,20 CHF) und Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 624,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Julius Bär (-2,81 Prozent auf 63,54 CHF), Kühne + Nagel International (-1,29 Prozent auf 222,20 CHF), Amrize (-0,91 Prozent auf 33,59 CHF), Swisscom (-0,49 Prozent auf 711,00 CHF) und Nestlé (-0,32 Prozent auf 85,28 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 465 380 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 342,372 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,50 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,40
|3,34%
|Amrize
|36,52
|2,47%
|Julius Bär
|69,34
|-1,06%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|242,60
|0,58%
|Nestlé SA (Nestle)
|92,86
|0,73%
|Partners Group AG
|676,40
|2,55%
|Richemont
|187,05
|3,31%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,82
|2,08%
|Sandoz
|89,30
|3,52%
|Swiss Re AG
|163,75
|2,06%
|Swisscom AG
|773,00
|0,26%
|UBS
|40,37
|2,51%
|VAT
|549,60
|4,01%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 354,26
|0,58%
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