Pluszeichen in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent höher bei 2 152,95 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,165 Prozent tiefer bei 2 128,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 131,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 153,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 127,95 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 101,11 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Wert von 2 019,59 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,092 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 6,45 Prozent auf 3 117,00 CHF), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 169,60 CHF), UBS (+ 2,19 Prozent auf 38,67 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 151,05 CHF) und Amrize (+ 1,83 Prozent auf 41,66 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Roche (-0,87 Prozent auf 319,90 CHF), Schindler (-0,53 Prozent auf 263,80 CHF), Sonova (-0,29 Prozent auf 205,80 CHF), Lindt (-0,16 Prozent auf 9 165,00 CHF) und Partners Group (-0,11 Prozent auf 712,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 998 162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,030 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,24 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at