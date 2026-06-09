Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Performance im Fokus
|
09.06.2026 15:58:45
Pluszeichen in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent höher bei 2 152,95 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,165 Prozent tiefer bei 2 128,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 131,74 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 153,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 127,95 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 101,11 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 2 063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Wert von 2 019,59 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,092 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Givaudan (+ 6,45 Prozent auf 3 117,00 CHF), Richemont (+ 2,82 Prozent auf 169,60 CHF), UBS (+ 2,19 Prozent auf 38,67 CHF), Sika (+ 2,06 Prozent auf 151,05 CHF) und Amrize (+ 1,83 Prozent auf 41,66 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Roche (-0,87 Prozent auf 319,90 CHF), Schindler (-0,53 Prozent auf 263,80 CHF), Sonova (-0,29 Prozent auf 205,80 CHF), Lindt (-0,16 Prozent auf 9 165,00 CHF) und Partners Group (-0,11 Prozent auf 712,20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 998 162 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 283,030 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,24 erwartet. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
09.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse Zürich: SMI schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.06.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09.06.26
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09.06.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
09.06.26
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)