Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 21.05.2026 12:27:23

Pluszeichen in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Pluszeichen in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

So bewegt sich der SLI am Donnerstag.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 145,19 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,059 Prozent auf 2 135,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 136,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 135,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 148,91 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der SLI mit 2 120,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 2 200,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der SLI noch bei 2 020,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,269 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,22 Prozent auf 90,18 CHF), Sika (+ 2,07 Prozent auf 142,95 CHF), Sonova (+ 1,77 Prozent auf 206,60 CHF), Lindt (+ 1,34 Prozent auf 9 425,00 CHF) und Holcim (+ 1,28 Prozent auf 73,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swiss Re (-2,15 Prozent auf 123,05 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 80,66 CHF), Sandoz (-0,36 Prozent auf 65,64 CHF), Swisscom (-0,22 Prozent auf 684,50 CHF) und VAT (-0,17 Prozent auf 603,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 082 877 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,572 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten