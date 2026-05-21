Pluszeichen in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 145,19 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,059 Prozent auf 2 135,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 136,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 135,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 148,91 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wurde der SLI mit 2 120,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 2 200,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der SLI noch bei 2 020,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,269 Prozent ein. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,22 Prozent auf 90,18 CHF), Sika (+ 2,07 Prozent auf 142,95 CHF), Sonova (+ 1,77 Prozent auf 206,60 CHF), Lindt (+ 1,34 Prozent auf 9 425,00 CHF) und Holcim (+ 1,28 Prozent auf 73,06 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Swiss Re (-2,15 Prozent auf 123,05 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 80,66 CHF), Sandoz (-0,36 Prozent auf 65,64 CHF), Swisscom (-0,22 Prozent auf 684,50 CHF) und VAT (-0,17 Prozent auf 603,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 082 877 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 286,572 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at