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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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Index-Performance 02.10.2026 15:58:45

Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen

Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagnachmittag.

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,82 Prozent auf 2 215,36 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,030 Prozent fester bei 2 197,93 Punkten in den Handel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 220,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 194,54 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,86 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 298,13 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 2 299,45 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 014,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Amrize (+ 2,53 Prozent auf 31,21 CHF), VAT (+ 2,35 Prozent auf 696,40 CHF), Julius Bär (+ 2,33 Prozent auf 72,88 CHF) und Sika (+ 2,23 Prozent auf 183,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-1,35 Prozent auf 90,30 CHF), Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 7 540,00 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 347,10 CHF) und Sonova (-0,40 Prozent auf 249,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 081 129 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,08 -0,06% Amrize
Julius Bär 78,04 2,52% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 100,00 -0,86% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Novartis AG 125,10 -0,32% Novartis AG
Partners Group AG 647,00 1,73% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,28 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 197,40 3,24% Sika AG
Sonova AG 266,80 -0,22% Sonova AG
Straumann Holding AG 96,32 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG
UBS 42,41 0,33% UBS
VAT 750,40 3,11% VAT

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SLI 2 208,68 0,52%

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