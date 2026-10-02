Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index-Performance
|
02.10.2026 15:58:45
Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen
Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,82 Prozent auf 2 215,36 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,030 Prozent fester bei 2 197,93 Punkten in den Handel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 220,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 194,54 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,86 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 298,13 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 2 299,45 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 014,18 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Amrize (+ 2,53 Prozent auf 31,21 CHF), VAT (+ 2,35 Prozent auf 696,40 CHF), Julius Bär (+ 2,33 Prozent auf 72,88 CHF) und Sika (+ 2,23 Prozent auf 183,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-1,35 Prozent auf 90,30 CHF), Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 7 540,00 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 347,10 CHF) und Sonova (-0,40 Prozent auf 249,20 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 081 129 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der SLI-Werte
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
02.10.26
|SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,86
|3,00%
|Amrize
|33,08
|-0,06%
|Julius Bär
|78,04
|2,52%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 100,00
|-0,86%
|Novartis AG
|125,10
|-0,32%
|Partners Group AG
|647,00
|1,73%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|371,28
|0,07%
|Sika AG
|197,40
|3,24%
|Sonova AG
|266,80
|-0,22%
|Straumann Holding AG
|96,32
|-1,55%
|Swiss Re AG
|152,10
|2,56%
|UBS
|42,41
|0,33%
|VAT
|750,40
|3,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 208,68
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.