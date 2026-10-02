Pluszeichen in Zürich: SLI nachmittags mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Freitagnachmittag.

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,82 Prozent auf 2 215,36 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,030 Prozent fester bei 2 197,93 Punkten in den Handel, nach 2 197,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 220,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 194,54 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 1,86 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2 298,13 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 2 299,45 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 2 014,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,84 Prozent auf 81,88 CHF), Amrize (+ 2,53 Prozent auf 31,21 CHF), VAT (+ 2,35 Prozent auf 696,40 CHF), Julius Bär (+ 2,33 Prozent auf 72,88 CHF) und Sika (+ 2,23 Prozent auf 183,15 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-1,35 Prozent auf 90,30 CHF), Novartis (-1,14 Prozent auf 116,72 CHF), Lindt (-1,11 Prozent auf 7 540,00 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 347,10 CHF) und Sonova (-0,40 Prozent auf 249,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 081 129 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,473 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at